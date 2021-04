Deutsche Kanzlerin Merkel mit AstraZeneca geimpft

„Das Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden“, ließ die 66-Jährige mitteilen. Bereits 2 Wochen zuvor war am 1. April der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (65) mit dem britisch-schwedischen Vakzin geimpft worden.Bis zum Freitag hatten in Deutschland knapp 15,4 Millionen Menschen oder 18,5 Prozent der Bevölkerung eine Erstimpfung erhalten. 5,35 Millionen Personen (6,4 Prozent) waren per Zweitimpfung vollständig geimpft. In Südtirol wurden bis zum Freitagnachmittag 145.097 Impf-Dosen verabreicht. Das Interesse in der Altersgruppe der Über-60-Jährigen ist enorm.

apa/stol