Deutsche Minister kondolieren nach Lawinenunglück

Bei dem Unglück im Schnalstal waren am Samstag eine 35-Jährige und 2 Mädchen (beide 7) gestorben. „Meine Gedanken und mein Mitgefühl sind bei den Angehörigen und den Freunden aller Opfer dieses furchtbaren Unglücks“, teilte Kramp-Karrenbrauer (CDU) auf Twitter mit. Die gestorbene Frau sei Soldatin gewesen.





Scheuer (CSU) soll nach Informationen der „Bild am Sonntag“ noch am Samstagabend Angehörige der Verunglückten aufgesucht haben, um Ihnen zu kondolieren. Demnach macht Scheuer derzeit im Schnalstal Skiurlaub. Ein Sprecher des Verkehrsministeriums bestätigte, dass der Minister privat in dem Ort gewesen sei.

dpa/stol