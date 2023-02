Deutscher Bundeskanzler Scholz empfängt Meloni

Meloni werde am Nachmittag mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt begrüßt, teilte das deutsche Bundespresseamt mit. Der Sozialdemokrat und die Parteichefin der Fratelli d'Italia wollen sich demnach über aktuelle Themen unterhalten.Aus Melonis Amtssitz war zu hören, dass die 46 Jahre alte Römerin etwa über Migration sprechen will. Auch die Ukraine dürfte Thema sein.Meloni reist mehr als 3 Monate nach ihrer Vereidigung als italienische Ministerpräsidentin in die deutsche Hauptstadt. Mit ihrer Partei hatte sie Ende September den Wahlsieg in dem Mittelmeerland mit fast 60 Millionen Einwohnern errungen und regiert seitdem in einem rechten Parteienbündnis.