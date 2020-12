Deutscher EU-Ratsvorsitz geht zu Ende

Am 1. Jänner übernimmt Portugal für ein halbes Jahr den Vorsitz der 27 EU-StaatenNach sechs Monaten geht die deutsche EU-Ratspräsidentschaft an Silvester um Mitternacht zu Ende. Am 1. Jänner übernimmt Portugal ebenfalls für ein halbes Jahr den Vorsitz der 27 EU-Staaten. Die Aufgabe besteht darin, die Ministertreffen zu leiten und politische Schwerpunkte zu setzen. Zentraler Punkt des deutschen Vorsitzes war der Kampf gegen die Corona-Pandemie und die Verabschiedung des 750 Mrd. Euro schweren Hilfspakets im Rahmen des neuen siebenjährigen EU-Haushalts.