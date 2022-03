Deutschland erwägt Kauf von Raketenabwehrsystem aus Israel

„Die Israelis stellen so etwas her, und deswegen macht es Sinn, sich mit diesen unterschiedlichen Szenarien nicht nur zu beschäftigen, sondern gegebenenfalls auch umgehend zu kaufen“, sagte die FDP-Politikerin. „Das muss alles sehr schnell gehen, aber auch sehr seriös besprochen werden.“Der Hauptberichterstatter im Budgetausschuss für den Verteidigungsetat, Andreas Schwarz, sagte der „Bild am Sonntag“: „Wir müssen uns besser vor der Bedrohung aus Russland schützen. Dafür brauchen wir schnell einen deutschlandweiten Raketenschutzschirm.“ Der SPD-Politiker fügte hinzu: „Das israelische System Arrow 3 ist eine gute Lösung.“ Der Zeitung zufolge war ein bundesweiter Raketenschutzschild auch Thema einer Beratung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Bundeswehr-Generalinspekteur Eberhard Zorn über die Verwendung des 100-Milliarden-Euro-Sondervermögens für die Bundeswehr.Das deutsche Verteidigungsministerium lehnte eine Stellungnahme ab. Vom israelischen Verteidigungsministerium war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.