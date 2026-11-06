„Ilse Aigner schätzen wir. Sie ist in ihren bisherigen politischen Ämtern stets nahbar und zugewandt aufgetreten“, sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Zuvor war bekanntgeworden, dass CDU und CSU sich für die bayerische Landtagspräsidentin als gemeinsame Kandidatin entschieden haben.<h3>\r\nGrüne für Frau als Bundespräsidentin<\/h3>„Wir Grünen halten es für angemessen und richtig, dass erstmals nach 75 Jahren eine Frau das höchste Amt im Staat bekleidet“, erklärte Haßelmann. „Die Zeit ist reif dafür.“ Es brauche in diesen Zeiten ein Staatsoberhaupt, das das Land zusammenführen könne.<BR \/><BR \/>„Eine zugewandte und empathische Persönlichkeit, die Menschen verbindet und keinen Zweifel daran lässt, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt oberste Priorität hat“, so Haßelmann. „Ein Staatsoberhaupt, das mit klarem Kompass unmissverständlich für den Schutz unserer Demokratie eintritt.“<h3>\r\nKritik an Kandidatensuche<\/h3>Zugleich kritisierte die Co-Fraktionschefin der Grünen die Kandidatensuche der Union und von Kanzler Friedrich Merz (CDU). Seit Wochen rede die Republik über einen Vorschlag nach dem anderen für das Amt. „Die unprofessionelle Findungssuche der Union und von Friedrich Merz ist dieses Amtes unwürdig. Wie kann man einen Prozess derart verstolpern?“