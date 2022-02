Deutschland liefert Waffen

„In dieser Situation ist es unsere Pflicht, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen bei der Verteidigung gegen die Invasionsarmee von Wladimir Putin“, betonte Scholz. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und Vizekanzler Robert Habeck erklärten, dass sich die Ukraine nach dem schamlosen Angriff Russlands verteidigen können müsse. „Sie hat ein unabdingbares Recht auf Selbstverteidigung“, betonten sie.Die Ukraine zeigte sich erfreut. „Weiter so, Bundeskanzler OlafScholz! Antikriegskoalition im Einsatz!“, schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Twitter. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, sprach von einem historischen Schritt.„Wir sind froh, dass Deutschland endlich diese 180-Grad-Wende vollzogen hat“, sagte Melnyk der Deutschen Presse-Agentur. „Ich habe meinen deutschen Freunden und der Bundesregierung immer gesagt, dass sie die schrecklichen Bilder vom Krieg in der Ukraine nicht lange ertragen werden, ohne zu reagieren und umzusteuern.“Gegenüber der Zeitung „Die Welt“ forderte Melnyk sogleich weitere Hilfen. Die Ukraine erwarte aber, dass „dies nur der erste Schritt Deutschlands ist“, um den Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin abzuwehren. Die Ukraine hoffe, dass die deutsche Regierung in den nächsten Tagen und Wochen mit weiteren Verteidigungswaffen helfe.Deutschland hatte sich in der zuspitzenden Ukraine-Krise beständig immer intensiveren Aufforderungen nach Waffenlieferungen verschlossen. Die deutsche Linie hinderte auch NATO-Partner daran, Rüstungsgüter aus deutschen Beständen nach Kiew zu liefern. Infolge der deutschen Kehrtwende kann nun etwa Estland mehrere Haubitzen aus DDR-Produktion der ukrainischen Armee übergeben. Auch die Niederlande können nun 400 Panzerfäuste aus deutscher Produktion in die Ukraine exportieren.

apa