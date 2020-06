Deutschland schafft Reisewarnung für Italien ab

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Di Maio dankte dem „deutschen Volk“ für die Unterstützung während der Coronavirus-Pandemie. „Unsere Freundschaft hat während der Pandemie seine Solidität bewiesen. In der akutesten Zeit des sanitären Notstands hat Deutschland uns eine wichtige Unterstützung geleistet“, sagte der italienische Außenminister.Di Maio erklärte, dass er in diesen Tagen mit seinem österreichischen Amtskollegen Alexander Schallenberg (ÖVP) in telefonischem Kontakt sei. „Wir haben die epidemiologischen Zahlen geprüft und sie dem österreichischen Gesundheitsministerium und der Regierung in Wien unterbreitet. Derzeit gibt es in Italien drei neue Ansteckungen pro 100.000 Einwohnern“, sagte Di Maio.Italien hofft, dass ab dem 15. Juni wieder die komplette Reisefreiheit in ganz Europa hergestellt ist. So macht die italienische Regierung Druck auf die Regierung in Wien für die Öffnung der Grenzen nach Italien. Nach Angaben des italienischen Außenministers Luigi Di Maio dürfen Ausländer, die aus Ländern außerhalb des EU-Raums stammen, aber auch nach dem 15. Juni nicht nach Italien reisen.

dpa/ansa