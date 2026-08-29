Berlin plane, in den kommenden Tagen Moskau offiziell für den versuchten Sprengstoffdrohnenanschlag von Anfang August verantwortlich zu machen, berichteten die „Welt am Sonntag“ und das Portal Politico am Samstag unter Verweis auf „drei mit dem Vorgang vertraute Personen“. Demnach sollen zeitgleich „umfangreiche“ Maßnahmen angekündigt werden.<BR \/><BR \/>Den Berichten zufolge geht es um eine Kombination von direkten Maßnahmen Deutschlands und neuer EU-Sanktionen. Daher sei die Ankündigung für Anfang kommender Woche parallel zum EU-Außenministertreffen in Irland am Dienstag geplant. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz könnte die Entscheidung demnach aber auch vorziehen.