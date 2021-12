Deutschland erklärt Italien zum Hochrisikogebiet

Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für 10 Tage in Quarantäne und kann sich frühestens 5 Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien.Welche Auswirkungen hat diese Einstufung als Hochrisikogebiet für das Tourismusland Südtirol mitten in der Weihnachtszeit? Das sagt Tourismus-Landesrat Arnold Schuler dazu. Ab dem kommenden Dienstag will Deutschland die wegen der starken Ausbreitung der Omikron-Variante verhängten Einreisebeschränkungen für Großbritannien, Südafrika, Namibia und 6 weitere afrikanische Staaten wieder lockern.Die 9 Länder sollen dann vom Virusvariantengebiet zum Hochrisikogebiet zurückgestuft werden. Das RKI weist aber darauf hin, dass kurzfristige Änderungen möglich sind.Für Virusvariantengebiete gelten deutlich schärfere Einreisebeschränkungen als für Hochrisikogebiete. Fluggesellschaften dürfen aus diesen Ländern im Wesentlichen nur noch deutsche Staatsbürger oder in Deutschland lebende Personen nach Deutschland befördern. Es handelt sich aber nicht um ein Flugverbot. Die Regel gilt auch für den Bahn- oder Schiffsverkehr.Für Einreisende aus Virusvariantengebieten gilt eine zweiwöchige Quarantänepflicht – auch für Geimpfte und Genesene. Sie kann nicht durch negative Tests verkürzt werden.Neben Großbritannien, Südafrika und Namibia sind für Deutschland derzeit noch Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mosambik und Simbabwe Virusvariantengebiete.

