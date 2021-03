Deutschland vergibt 2019 die meisten Staatsbürgerschaften in der EU

Deutschland hat im Vergleich zu anderen EU-Staaten 2019 die meisten Staatsbürgerschaften vergeben. Von den insgesamt rund 706.400 Personen, die in den 27 Ländern einen Pass bekamen, entfiel knapp jeder Fünfte (132.000) auf die Bundesrepublik, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte.