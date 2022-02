Deutschlands Kanzler Scholz reist in die USA

Deutschlands Kanzler Olaf Scholz reist am Sonntag zu seinem Antrittsbesuch in die USA, der ganz im Zeichen der Ukraine-Krise stehen dürfte. Am Montag ist ein Treffen mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus geplant. Es handle sich zwar einerseits um einen „klassischen Antrittsbesuch“, heißt aus Berlin. Es sei aber auch „ein Besuch in besonderen Zeiten, in Krisenzeiten“. Die USA-Reise von Scholz ist der Start einer diplomatischen Offensive.