Di Maio: „Machen uns unabhängig von jeder Erpressung durch Russland“

„Wir müssen den Prozess der Energiediversifizierung beschleunigen, denn dies ist eine grundlegende Voraussetzung für unsere Stabilität. Aus diesem Grund arbeiten wir an einem europäischen Energieprojekt. Wir tun unser Bestes für unser Land“, berichtete Di Maio laut Medienangaben.45 Prozent der italienischen Gasimporte kommen aus Russland. Italien, das in den 1980-er Jahren auf Atomenergie verzichtet hat, ist stark vom Ausland für seine Energie abhängig.„Wir planen weitere Missionen, um die Energielieferungen an Italien weiter zu diversifizieren. Wir haben einen italienischen Energiesicherheitsplan aufgestellt, um unsere Bürger und Unternehmen zu schützen. Wir arbeiten gemeinsam mit anderen Staaten an einer gesamteuropäischen Strategie im Energiebereich. Gleichzeitig engagiert sich Italien auch auf bilateraler Ebene, wie mein jüngster Besuch in Algerien zeigt“, so Di Maio. „Indem wir die Beziehungen zu Katar und anderen Ländern stärken, machen wir uns auch unabhängig von jeder Erpressung durch Russland“, fügte der Minister hinzu.

apa