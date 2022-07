Dicht gedrängt 4 Stunden ohne Mundschutz: „War zu heiß für eine Maske“

80 Leute, Schulter an Schulter: Trotz Anwesenheit von Gesundheitslandesrat Arno Kompatscher war es dem SVP-Ausschuss bei seiner 4 Stunden dauernden Debatte zum Bettenstopp egal, dass die Wocheninzidenz der Covid-Fälle in Südtirol über 1000 liegt und 100 Patienten im Spital versorgt werden müssen.„Egal war es uns nicht“, sagt dazu SVP-Landessekretär Stefan Premstaller. Weil der Sitzungssaal in der Brennerstraße zu klein ist, sei man in den Saal des Bozner Kolpinghauses ausgewichen. „Dieser ist größer und höher“, so Premstaller. Allerdings war nur mehr der Saal ohne Klimaanlage frei. „Die Hitze lag gefühlt bei 35 Grad, sodass auf Masken verzichtet wurde. Die sind nicht Pflicht“, betont er. In geschlossenen Räumen ist sie aber dringend empfohlen.