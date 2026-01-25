<BR \/><BR \/><b>Herr Vizebürgermeister, die Opposition kritisiert in einer Zwischenbilanz der ersten sieben Monate der Stadtregierung, dass keine relevanten Beschlüsse getroffen wurden.<\/b><BR \/><BR \/>Stephan Konder: In sieben Monaten kann man nicht die Welt bewegen, das ist klar. Das war früher nicht anders. Abgesehen davon kommen viele Beschlüsse nicht mehr in den Gemeinderat, weil die Entscheidung beim Stadtrat bleibt. Das hat der Gesetzgeber so festgelegt. Ich für meinen Teil habe die Arbeit fortgeführt, die schon begonnen worden ist. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Welche Projekte stehen bis zum Sommer an?<\/b><BR \/><BR \/>Konder: In den kommenden Wochen gehen wir die Entscheidung an, ob die Sanierung des Waltherplatzes noch heuer beginnt oder erst im Spätherbst 2027. Sollten die Arbeiten heuer starten, wird die Walther-von-der-Vogelweide-Statue im Spätherbst vorübergehend verlegt – eventuell in den Berloffapark. Dann kann der Christkindlmarkt stattfinden. Im Anschluss würde der Platz ab Jänner 2027 in einem Zug bis Herbst 2027 saniert, um die Einschränkungen für die Wirtschaft so gering wie möglich zu halten. Zuerst muss die nicht mehr komplett wasserundurchlässige Schicht über der Tiefgarage gerichtet werden. Dann wird die Oberfläche des Platzes verschönert und in südlicher Richtung punktuell ausgeweitet. Erneuert wird er so, dass er sich am ursprünglichen Erscheinungsbild orientiert. Die Arbeiten würden dann bis zum Start des Christkindlmarktes 2027 dauern. Danach käme die Statue zurück an ihren angestammten Platz. Ebenfalls auf der Agenda ist derzeit die Erweiterung der Sparkasse Arena um eine zweite Eisbahn. Die Arbeiten hätten im Herbst 2026 starten sollen, aber mit dem Ausbau ist der Abstand zur Marco-Polo-Straße nicht mehr gegeben. Die Straße muss deshalb in dem Bereich etwas versetzt werden, um einen Vorplatz gestalten zu können. Die Entscheidungen dazu werden derzeit getroffen, damit die Arbeiten im Jahr 2027 beginnen können. Ein Projekt, das in die Umsetzungsphase geht, ist ein neues Frauenhaus.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Bozen fehlen Betten in Seniorenheimen. Wie sieht es mit dem Projekt Rosenbach in Haslach aus?<\/b><BR \/><BR \/>Konder: In den kommenden Wochen wird es zwischen Land und der Gemeinde Bozen eine Übereinkunft geben, damit das Areal auf die Gemeinde übergeht. Die Unterschrift ist spruchreif. Danach kann die Ausschreibung nach dem Modell „Betreutes Wohnen“ wie im Grieser Hof beginnen.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Thema Nummer eins im Wahlkampf war der Wohnbau. Welche Projekte liegen vor?<\/b><BR \/><BR \/>Konder: Derzeit arbeiten die Gemeindeämter am Durchführungsplan für das Areal der Ex-Gorio-Kaserne am Bozner Boden, wo 200 Wohnungen entstehen. Der Plan soll bis Oktober stehen. Ebenfalls am Bozner Boden ist ein privates Projekt mit weiteren 200 Wohnungen geplant, wofür aber eine Umwidmung durch den Gemeinderat nötig ist. Das Holzbauprojekt Drusus-Turm Ost des Wohnbauinstituts sollte Ende des Jahres oder Anfang 2027 starten, das Ausführungsprojekt steht. In der Similaunstraße liegt ein Genossenschaftsprojekt mit 79 Wohnungen vor. Drei Bauvorhaben von Privaten sind in der Drususstraße geplant, weitere in der Claudia-Augusta-Straße, in der Palermostraße, in Rentsch und in Zwölfmalgreien. Wenn man das Areal der Huber-Kaserne mit 400 geplanten Wohnungen dazunimmt, das an die Gemeinde übergehen soll, könnten in den kommenden fünf Jahren insgesamt ca. 1.200 Wohnungen entstehen.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Stichwort Verkehr: Wie ist der Informationsstand der Gemeinde zum Hörtenbergtunnel?<\/b><BR \/><BR \/>Konder: Über den aktuellen Stand des Projekts des Landes ist die Gemeinde nicht offiziell informiert. Bekanntlich gibt es bei möglichen Trassen in Richtung Südportal am Bozner Boden Probleme mit dem Grundwasser. Die Frage ist, an welchem anderen Ort das Südportal entstehen könnte. Im Bereich der Mila würden die Kosten deutlich steigen. Abgesehen davon wäre dann zu klären, ob diese Lösung für den Verkehrsfluss vor Ort überhaupt sinnvoll ist. Sollte es zu großen Schwierigkeiten für die Lösung Bozner Boden kommen, könnte man wieder die Untertunnelung der Talfer andenken, die vor Jahren bereits als alternativer Vorschlag auf dem Tisch lag.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Auch beim Virgltunnel geht nichts weiter. Hat der RFI als Bauträger die Gemeinde informiert, wann die Arbeiten starten?<\/b><BR \/><BR \/>Konder: Nein. Aber in den kommenden Wochen ist eine Aussprache zwischen Landeshauptmann Kompatscher, Landesrat Alfreider, Bürgermeister Corrarati, mir und Verkehrsstadträtin Ramoser zu verschiedenen Projekten geplant, auch zum Virgltunnel. <BR \/>Bürgermeister Corrarati hat kürzlich in einem Interview mit dem „Alto Adige“ beklagt, dass er „30 Jahre Stillstand in Bozen geerbt“ habe.<BR \/><BR \/><BR \/><b>In der SVP, die ja seit Jahrzehnten mitregiert, dürfte das einigen sauer aufgestoßen sein.<\/b><BR \/><BR \/>Konder: Das war sicher keine ideale Aussage und etwas vorlaut. Kritik an der Vergangenheit macht wenig Sinn. Einige Dinge sind gut gemacht worden, andere weniger. Wichtig ist es, selbst gut zu arbeiten und in die Zukunft zu schauen. Wir als SVP haben uns immer sehr bemüht, setzen uns auch weiter stark für Bozen ein und haben ein reines Gewissen. Ich versuche, die Projekte, für die ich zuständig bin, zielstrebig umzusetzen. Der Bürgermeister hat in den vergangenen Monaten gesehen, dass die Bürokratie oft sehr langwierig ist und dass es dauert, Projekte weiterzubringen. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Corrarati fordert mit dem Schlagwort „Bolzano capitale“<BR \/> Sonderkompetenzen für Bozen. Die Landeshauptstadt könne nicht gleich regiert werden wie eine Kleingemeinde. Teilen Sie diese Forderung?<\/b><BR \/><BR \/><BR \/>Konder: Ich habe nicht verstanden, was mit „Bolzano capitale“ bezweckt werden soll. Bozen ist Landeshauptstadt und es ist wichtig, dass die Landesregierung uns als solche sieht. In der Vergangenheit sind Fehler vielleicht nicht nur auf Landesebene, sondern auch seitens der Gemeinde Bozen gemacht worden, weil man bei bestimmten Projekten nicht wusste, was man will. Ich erinnere etwa an die Tram, ein sinnvolles Projekt, das die Gemeinde versenkt hat, oder an die Agenda Bozen, wo nicht nur das Land seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Die SVP war beim Projekt Tram Teil der Stadtregierung.<\/b><BR \/><BR \/>Konder: Ja, aber unsere Wähler haben für die Tram gestimmt. Klar ist: Wenn die Gemeinde keine klare Linie hat, fließt das Geld des Landes eben in Projekte anderer Gemeinden. Bozen muss seine Aufgaben gut erledigen. Wenn es Probleme mit dem Land gibt, muss man diese klar benennen. In welchem Bereich braucht Bozen ganz konkret eine Sonderstellung? Pauschale Kritik kommt vielleicht medial gut an, ist populistisch, aber nicht hilfreich.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Arbeiten Sie mit dem Land reibungslos zusammen?<\/b><BR \/><BR \/>Konder: Bei Projekten, für die Landesbeiträge infrage kommen, habe ich beim Landeshauptmann und den Landesräten stets ein offenes Ohr und Unterstützung gefunden. Wichtig ist es, Probleme ganz klar zu benennen. Kritik kann man üben, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt. Bei mir war das nie der Fall. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Corrarati hat im besagten Interview erklärt, dass Sie beim Thema „Bolzano capitale“ seine Meinung „voll und ganz“ teilen.<\/b><BR \/><BR \/>Konder: Der Bürgermeister ist sehr konkret und versucht, Dinge weiterzubringen. Wenn es also darum geht, Projekte zu beschleunigen, dann bin ich zur Gänze auf seiner Seite. Wir haben in vielen Sachen eine ähnliche Denke, das war auch mit Ex-Bürgermeister Caramaschi so. Die Zusammenarbeit ist mit Corrarati gut. Aber was „Bolzano capitale“ betrifft, habe ich nicht verstanden, wo der Schuh drückt. Wo braucht es diese Sonderstellung für Bozen? Das muss konkret benannt werden.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Ein Thema, das in Bozen zuletzt wieder aktuell geworden ist, ist der sogenannte „Disagio“. Wie stehen Sie dazu?<\/b><BR \/><BR \/>Konder: Ich glaube nicht, dass der „Disagio“ eines italienischsprachigen Bozners größer ist als der eines deutschsprachigen. Derartige populistische Aussagen bringen nichts. In den Medien herrscht dann große Aufregung, aber geholfen ist niemandem. Es liegt in der Verantwortung der Politiker, nicht auf diese populistische rote Taste zu drücken, um Stimmen zu holen, sondern gute Arbeit für die Bürger zu machen. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Wie fällt nach sieben Monaten Zusammenarbeit Ihre Zwischenbilanz zur Koalition aus?<\/b><BR \/><BR \/>Konder: Die Koalition ist sehr gut ausbalanciert. Mein Dank gilt den Gemeinderäten der SVP-Fraktion mit Fraktionssprecherin Elizabeth Ribeiro Da Silva Tutzer. Wir sind ein gutes Team. Wenn nötig, werden Themen ausdiskutiert. Wir sind eine Partei der Mitte und halten diese Koalition auf diesem Kurs und passen gut auf, dass es keine Auswüchse in bestimmte Richtungen gibt. Das Klima in der Koalition ist recht gut. Natürlich müssen unsere Koalitionspartner schauen, dass sie ihre Leute bei der Stange halten. Die Mehrheit ist knapp. Den Wechsel von Gemeinderätin Barbara Pegoraro in die gemischte Fraktion habe ich nicht ganz verstanden, und ob Ex-Gemeinderatspräsident Carlo Vettori zurückkommt, wird man sehen. Die Leute sind gezählt, Disziplin ist wichtig und auch dass man in enger Abstimmung mit der SVP arbeitet.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Kritiker bemängeln, dass sich beim Regieren die Unerfahrenheit in den Reihen der ehemaligen Oppositionsparteien, die jetzt die Mehrheit stellen, zeigt.<\/b><BR \/><BR \/>Konder: Es ist ein Sprung ins kalte Wasser. Wer unerfahren ist, aber gut, wird schwimmen lernen, andere gehen unter, so wie in vielen Bereichen des Lebens. Man sollte möglichst schnell schwimmen lernen.