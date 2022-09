„Die Autonomie muss für alle gelten“

Von Sicherheits- und Parteileuten eskortiert, bahnte sich Giorgia Meloni, die gemäß Umfragen aussichtsreichste Kandidatin auf das Ministerpräsidentenamt, den Weg durch die Menge, um anschließend von einer kleinen Bühne ihre Botschaften lautstark unters Volk zu bringen.Diese betrafen zunächst einmal den Staat und dessen Unzulänglichkeiten. „Es hat keinen Sinn über das Bürgereinkommen zu reden, wenn die Steuern auf Arbeit bei 46,5 Prozent liegen, also müssen diese Steuern runter“, feuerte sie eine erste verbale Salve in das fahnenschwenkende Publikum. Sie wolle einen „gerechten Staat“, der seine Bürger als Freunde behandle und nicht als Untertanen, einen Staat, der den Betrieben nicht immerzu Steine in den Weg lege. Denn die Betriebe und die Arbeiter würden Wachstum schaffen, nicht der Staat mit seinen Gesetzen.Weitere Salven galten der Politik in der aktuellen Energiekrise („Strompreise von Gasrechnungen abkoppeln“), der Migrationspolitik („Einwanderer müssen sich den hier geltenden Regeln anpassen“) und der inneren Sicherheit. „Wenn in einer Stadt wie dieser hier, die für ihre hohe Lebensqualität bekannt ist, die Bürger Angst haben müssen, dann stimmt doch etwas nicht“, hallte es über den fast vollen Matteottiplatz. Immer wieder brandeten Jubel und Applaus auf, die Parolen zeigten ihre Wirkung.Schließlich erläuterte die „Fratelli d'Italia“-Spitzenkandidatin auch ihren Standpunkt zur Autonomie: „Wir verteidigen die Autonomie, aber ihre Regeln müssen für alle Seiten im gleichen Maße gelten. Mit der Kandidatur von Alessandro Urzì garantieren wir einen italienischen Parlamentarier aus Südtirol, der die Besonderheiten dieses Territoriums zu schützen weiß und das Recht aller garantiert.“ Das Veto der SVP könne sie diesbezüglich auch nicht nachvollziehen.Nach Abschluss ihrer knapp 8-minütigen Rede hatte sie noch einige Minuten Zeit für die Journalisten, die sich vorwiegend für ihre Position zur Autonomie interessieren. „Wir sind offen für den Dialog mit allen, im Sinne eines Territoriums, das noch stärker davon profitieren soll, was Wirtschaftskraft und Sicherheit anbelangt. Die Autonomie steht nicht zur Debatte, vielmehr muss sie für alle im gleichen Maße gelten und angewandt werden.“ Sagte es, sang mit ihren Partei-Exponenten die Nationalhymne und machte sich auf den Weg zur nächsten Wahlkampf-Etappe nach Mestre.SVP-Parteiobmann Philipp Achammer erklärt zu den Aussagen Melonis zur Autonomie, dass man Minderheiten besondere, notwendige Rechte zugestehen müsse, wenn man sie wirklich schützen wolle. „Es besteht aber gleichzeitig kein Zweifel daran, dass die besonderen Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnisse unseres Landes im Interesse und zum Wohle der gesamten Bevölkerung genutzt worden sind. Das eine schließt das andere nicht aus“, so Achammer. Er lädt die FdI-Chefin dazu ein, „ihre scheinbare Autonomiefreundlichkeit in Worten und Taten zu beweisen“.