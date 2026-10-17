Klarer bei den wichtigsten Themen, näher bei den Anliegen vor Ort, stärker als Netzwerk. Auf diese Formel könnte man in etwa die Ansinnen von Lisa Reichsigl, der prädestinierten JG-Vorsitzenden, auf den Punkt bringen.<BR \/><BR \/>„Wir sind mit etwa 240 Gemeinderäten in ganz Südtirol die stärkste politische Jugendorganisation des Landes, diese geballte Kraft gilt es für unsere politischen Anliegen zu bündeln“, sagt Lisa Reichsigl vor den bevorstehenden Neuwahlen. <BR \/><BR \/><BR \/>Sie wurde als einzige Kandidatin für den Vorsitz nominiert, für das Amt des Vizepräsidenten gehen Anna Felderer (Klausen) und Kevin Pichler (Passeiertal) ins Rennen. Dazu kommt noch der Grödner Martin Putzer, der die Stimme der Ladiner in der JG vertreten soll. Wenn bei der morgigen Neuwahl im Bozner Kolpinghaus mit voraussichtlich etwa 70 Delegierten alles nach Plan verläuft, dann wird die neue Landesführung der JG aus diesen vier genannten Personen bestehen. Denkbar wäre lediglich, dass sich eine oder einer der Anwesenden im Saal zu einer Spontankandidatur entschließt. <BR \/><BR \/><b>Lisa Reichsigl ist Tochter des ehemaligen Bürgermeisters<\/b><BR \/><BR \/>Wie berichtet, hat die bisherige Vorsitzende Anna Künig ihr Amt Ende September 2026 vorzeitig niedergelegt, um „einen Neustart mit neuen Gesichtern und neuen Ideen zu unterstützen“. <BR \/>Lisa Reichsigl, ihres Zeichens Vizebürgermeisterin in Sarntal und Tochter des ehemaligen Sarntaler Bürgermeisters Christian Reichsigl, möchte mit ihren pragmatischen Ideen die jungen Menschen wieder stärker in den politischen Diskurs einbinden.<BR \/><BR \/>„Politik ist Teil unseres Lebens und unseres Alltags – das trifft für die Bildung oder das Dorfleben genauso zu wie für das Busfahren und das Nachtleben. Je mehr Menschen mitreden und mitgestalten, umso besser“, skizziert die 26-Jährige, die im Landesamt für Kindergarten- und Schulpersonal beschäftigt ist, ihr Credo. Vor allem will sie den Austausch unter den Jugendorganisationen und Anlaufstellen fördern. Die Wahl ist für morgen Abend um 18.30 Uhr angesetzt, der neue JG-Vorstand bleibt zweieinhalb Jahre im Amt.