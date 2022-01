Die EU setzt auf den Green Pass: Bye, bye Covid-Landkarte?

In der EU bahnt sich eine Revolution im Umgang mit Covid-19-bedingten Reisebeschränkungen an: Zählen soll der persönliche Status des Bürgers – vollständig geimpft, genesen oder getestet – und nicht mehr sein Herkunftsgebiet. Die Zeiten, in denen sich Einreiseregeln an der Karte mit den am stärksten vom Virus betroffenen Gebieten orientiert haben, könnten also bald vorbei sein.