So liegt der Frauenanteil bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der drei Länder unter 16 Prozent. Wie Frauen in der Politik gestärkt und ihre grenzübergreifende Zusammenarbeit ausgebaut werden können, war am 16. November das Thema der Euregio-Frauenlandesversammlung in Innsbruck. <BR \/><BR \/>Rund 150 politisch engagierte Frauen aus den drei Ländern trafen sich unter dem Motto „Die Euregio ist weiblich!“. Auch die Landeshauptleute Anton Mattle (Tirol) und Arno Kompatscher (Südtirol) sowie die Landesrätin für Chancengleichheit Francesca Gerosa (Trentino) nahmen an der von Euregio, Land Tirol und Tiroler Landtag organisierten Versammlung teil.<BR \/><h3>\r\nPolitische Macht bleibt ungleich verteilt<\/h3>Wie groß der Aufholbedarf ist, verdeutlichen aktuelle Zahlen: In den Gemeinderäten liegt der Frauenanteil in Tirol bei 24, in Südtirol bei 30,7 und im Trentino bei rund 32 Prozent. In den Landesregierungen ist weniger als ein Drittel der Mitglieder weiblich. Etwas höher liegt der Frauenanteil in den Landtagen (Tirol: 38,9 Prozent, Südtirol 34,6, Trentino 40).<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1385373_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zu den Hürden für die politische Beteiligung von Frauen zählen laut Gleichstellungsbericht Tirol 2024 unter anderem die schwierige Vereinbarkeit von politischem Mandat und Betreuungsarbeit, traditionelle Rollenbilder, männlich dominierte Strukturen sowie eine fehlende soziale Absicherung.<BR \/><h3>\r\nMehr Frauen, stärkere Demokratie<\/h3>Dass Frauen unterschiedliche Perspektiven in politische Entscheidungsprozesse einbringen und ihre stärkere Beteiligung damit auch die Demokratie stärkt, machte Sarah Dingler, Assistenz-Professorin für empirische Geschlechterforschung an der Universität Innsbruck, deutlich. Allerdings gebe es weiterhin strukturelle Ungleichheiten. Sie abzubauen, erfordere die Beteiligung von Frauen und Männern.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1385376_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Beispiel dafür ist die 2018 von der damaligen EU-Kommissarin Mariya Gabriel ins Leben gerufene Initiative „No Women No Panel“. Das Ziel, die Expertise von Frauen bei Podiumsdiskussionen und Konferenzen sichtbarer zu machen, wurde in Südtirol und Tirol aufgegriffen. Als Best-Practice-Beispiel stellte Annelies Pichler, Bürgermeisterin von Schenna, die Internationale Bürgermeisterinnenkonferenz 2026 in Wien vor. Über den im Mai 2026 gegründeten Frauenbeirat der Gemeinde Trient berichtete dessen Präsidentin Minella Chilà.