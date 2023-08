Die Grünen wollen im italienischen Links-Lager fischen

Flankiert wurde Spitzenkandidatin Brigitte Foppa auf der Pressekonferenz von der zweiten Spitzenkandidatin Sabine Giunta. Sie stellte Bertolini folgendermaßen vor: „Ich habe Luca als Lehrer an meiner Schule kennen und schätzen gelernt. Er versteht es, Kontakte zu knüpfen und den Menschen zuzuhören, angefangen bei den Schwächsten.“Luca Bertolini ist 40 Jahre alt und Lehrer: Er sehe seinen Beruf gleichermaßen als Berufung, schreiben die Grünen. „Ich hatte das Bedürfnis, Partei zu ergreifen. Angesichts der Tatsache, dass eine ausgrenzende und nicht nachhaltige Politik immer mehr an Boden gewinnt, verspüre ich die Sehnsucht nach einer Gemeinschaft, in der wir eine Welt aufbauen, die auf soziales und ökologisches Gleichgewicht achtet, auch hier in Südtirol“, sagt Bertolini selbst.Felix von Wohlgemuth, Co-Sprecher der Grünen und Kandidat im Spitzenteam, fügte hinzu: „Mit Luca Bertolini kommt ein erfahrener Gemeindepolitiker auf die Liste. Ich schätze ihn sehr für seine Hartnäckigkeit und seinen Mut.“