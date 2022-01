„Mattarella wird vermutlich nicht die ganzen 7 Jahren amtieren, wohl aber bis zum Ablauf des Mandats der gegenwärtigen Regierung. Damit würde er den Boden für die Nachfolge durch (Ministerpräsident Mario) Draghi bereiten. Größter Verlierer des Tauziehens ums höchste Staatsamt war aber (Lega-Chef) Matteo Salvini. Jedem wurde klar, dass, was auch immer behauptet wird, eine einheitliche Rechte nicht existiert.Salvini versucht sich hingegen vergeblich als Führer der Rechten darzustellen, sein Einfluss bleibt sehr begrenzt. Doch auch die Linke ist nicht einheitlich, das Misstrauen zwischen der Demokratischen Partei und den 5 Sternen bleibt. (...) Die Italiener können nur hoffen, dass die Mattarella-Draghi-Ära noch lange andauert.“„Auch Italiens Ministerpräsident Mario Draghi gehörte zu den Kandidaten für die Nachfolge Mattarellas. Doch die verbreitete Furcht vor politischer Instabilität versperrte ihm den Weg in den Quirinalspalast. Der Römer ist das Bindemittel des bunten Sammelsuriums von Regierungsparteien. Die Gretchenfrage ist, wie schwerwiegend die Folgen des chaotischen Präsidentschaftswahlkampfs für die Koalition aus linken und rechten Parteien ausfallen werden. Die Spannungen zwischen beiden Blöcken haben in den letzten Tagen stark zugenommen. (...)Draghi wird in jedem Fall unter Hochspannung arbeiten müssen. Eine politische Intrige dürfte der anderen folgen. Italien ist nicht von ungefähr das Land von Niccolò Machiavelli. Draghi muss nun also mit seinen Ambitionen auf das Präsidentenamt weiter abwarten. In den Augen der Finanzmärkte ist das eine gute Nachricht. Auf den ersten Blick ist die Stabilität mit demselben Regierungschef und demselben Präsidenten gewährleistet. Der Lackmustest kommt, wenn das Parlament – nach dem tumultartigen präsidentiellen Intermezzo – zur politischen Tagesordnung übergeht.“„Die Wahl Mattarellas bedeutet die Nichtwahl von Mario Draghi. Der Regierungschef ist angeschlagen, er ist verwundbar geworden. ,Super-Mario' schwebt nicht mehr erhaben und bewundert über den Dingen, sondern er steht mitten im Gewühl der Politik. In Wahrheit hat der Abnützungsprozess schon lange begonnen, nicht erst letzte Woche. Der Reformeifer der italienischen Regierung ist sichtlich erlahmt, oder er ist gebremst worden. (...)Aus Brüssel kommen Signale der Ungeduld. Draghi wird etwa auch mangelnde Finanzdisziplin vorgeworfen. Die Europäische Union wird bald vor der Frage stehen, wie sie reagiert, wenn die Regierung in Rom die ,Meilensteine' des EU-Aufbauplans nicht erreicht. Gewährt man Fristerstreckungen? Streicht man Hilfsgelder? Auf erhöhte Staatsverschuldung und ungewisse Aussichten reagieren die Märkte mit einem zunehmenden ,Spread', italienische Staatsanleihen werden wieder mit ,Strafzinsen' belegt. Durch teureres Geld wird der Handlungsspielraum der Regierung zusätzlich eingeschränkt.“ Das schreibt „Dolomiten“-Chefredakteur Toni Ebner in seinem Leitartikel zur Wiederwahl Sergio Mattarellas.

