Die nächsten Tage sind entscheidend: Südtirol bald gelbe Zone?

Die Einstufung zur gelben Zone kommt derzeit bei der Überschreitung von 3 Kennzahlen zur Anwendung: 7-Tage-Inzidenz sowie Covid-Bettenbelegung von Normal- und Intensivpatienten. In punkto Inzidenz ist Südtirol weit oberhalb des 50er-Schwellenwertes – nämlich nach Zahlen vom Montag bei 396 –, bei den Intensivpatienten mit 9 Betroffenen nahe an der festgelegten Kennzahl von 10, auch der dritte Wert von 75 Normalpatienten ist fast erreicht: Am Montag waren es bereits 74.In Regionen, die als gelbe Zone eingestuft werden, sind Restriktionen wie die Maskenpflicht im Freien vorgesehen.In gelben Zonen müssen Masken in Innenräumen – mit Ausnahme der eigenen Wohnung –, in öffentlichen Verkehrsmitteln und im Außenbereich getragen werden.Bewegungen in andere Gemeinden und Regionen bleiben aber erlaubt.Für Bars und Restaurants gibt es keine Einschränkungen, mit der Ausnahme, dass nur mehr 4 Personen an einem Tisch sitzen dürfen – es sei denn, sie wohnen zusammen.Derzeit gelten alle Regionen in Italien als weiße Zone: Friaul-Julisch Venetien hat aber bereits vor Tagen die Kennmarken von Inzidenz und Intensivbetten-Belegung überschritten.In fast allen Regionen ist die Inzidenz ebenfalls bereits weit über dem Grenzwert: Neben Südtirol und Friaul-Julisch Venetien gilt das auch für Venetien.Auch das Trentino, das Latium, die Marken, die Emiglia-Romagna, Kampanien, Ligurien, die Abruzzen, Kalabrien, die Toskana, Umbrien, Sizilien, das Piemont, Aosta und die Lombardei kämpfen mit hohen Inzidenz-Werten.

