Die Nato probt jetzt für die Verteidigung von Norwegen

Im russischen Nachbarland Norwegen hat der Hauptteil der großen Verteidigungsübung „Cold Response“ begonnen. Die Übung, an der zahlreiche Nato-Mitglieder beteiligt sind, sei am Montag gestartet worden und werde am 1. April enden, teilte ein Sprecher des norwegischen Militärhauptquartiers auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Hauptaktivitäten in dieser Woche werden demnach zu Wasser und in der Luft vor sich gehen.