Die Planung für den nächsten Dreier-Landtag

Der letzte Dreier-Landtag hat 2021 in Nordtirol stattgefunden, der nächste wird vom Trentino ausgerichtet.Gestern trafen sich in Trient der Präsident des Trentiner Landtags mit den Landtagspräsidentinnen von Südtirol, Nordtirol und dem Südtiroler Vizepräsidenten, zur Stabsübergabe, aber auch, um nähere Details zu besprechen.Anvisiert wird Riva del Garda 2023, aber es steht auch eine Verschiebung auf das Jahr 2024 im Raum, da 2023 Landtagswahlen stattfinden werden (im März in Tirol und im Herbst in Südtirol und im Trentino).Der Trentiner Landtagspräsident nutzte die Gelegenheit für einen Vorstoß, der rechtlich noch geprüft wird: Im Autonomiestatut, das heuer seinen 50. Geburtstag feiert, auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Euregio zu verankern.