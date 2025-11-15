Zum ersten Mal kandidierte sie als Vertreterin der Landwirtschaft im Jahr 2020 – „und zwar nach gründlicher Überlegung“, wie sie präzisiert.<BR \/><BR \/> Damals bekam sie dank vieler Vorzugsstimmen direkt einen Platz im Ausschuss. Die fünfjährige Arbeit in den Ressorts Fraktionen, Land- und Forstwirtschaft, Nationalpark Jagd und Fischerei beschreibt die 52-Jährige als wichtigste Voraussetzung für ihre erneute Kandidatur.<BR \/><BR \/> Als Referentin hatte sie die Möglichkeit, Entscheidungsprozesse zu begleiten, Einblick in die Gemeindeverwaltung zu gewinnen und die Mitarbeiter kennenzulernen. „Ohne diese Erfahrung hätte ich mir das Amt der Bürgermeisterin nie angemaßt“, sagt sie überzeugt.<BR \/><BR \/>Mehr über Christine Kaaserer Gufler lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der „Südtiroler Frau“.<BR \/><BR \/><i>Weitere Themen im Heft: ein Interview mit Psychoanalytikerin Eva Pattis Zoja über Traumata, die von Generation zu Generation weitergegeben werden; die Biografie der Montanerin Theresa (Tilla) Mutz; ein Beitrag von Hildegard Kreiter über wärmespendende Gewürze.<\/i>