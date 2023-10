Die Qual der Wahl kommt nach der Landtagswahl – Die Sonntagsfrage

An der im Auftrag der Tageszeitung „Dolomiten“ vom Erfurter Meinungsforschungsinstitut „INSA-CONSULERE“ durchgeführten Umfrage haben 1000 Personen aus Südtirol ab 18 Jahren teilgenommen.Die Umfrage ist damit für Südtirol repräsentativ. Befragt wurden sie im Zeitraum zwischen 6. und 26. September – und zwar als sogenannte Modus-Mixta Befragung, also teils telefonisch, teils online.Alle Zahlen und eine ausführliche Analyse der „Sonntagsfrage“ finden Sie in der heutigen Ausgabe der „Dolomiten“.