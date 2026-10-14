Die Kürzungen bei der Rentenanpassung haben nach Berechnungen der Rentnergewerkschaft der AGB\/CGIL deutliche finanzielle Folgen. „Wer heute eine monatliche Bruttorente von 2.826 Euro bezieht, hat zwischen 2012 und 2025 insgesamt 37.498 Euro brutto verloren.“ Das erklärt Alfred Ebner, Sekretär der Rentnergewerkschaft, in einer Mitteilung.<BR \/><BR \/>Laut einer Studie hat der Staat in den vergangenen 30 Jahren insgesamt mehr als 100 Milliarden Euro bei den Renten eingespart. Ebner kritisiert, dass die ausgebliebenen Anpassungen an die Inflation nicht nur kurzfristige Folgen haben. Weil spätere Erhöhungen auf der bereits verringerten Rentenbasis berechnet werden, wirkten sich die Kürzungen auch langfristig aus.<BR \/><BR \/>„Wir sprechen hier nicht von „goldenen Renten„, sondern von Menschen, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet und Beiträge gezahlt haben“, betont Ebner. Das verlorene Geld werde nicht wieder zurückgewonnen.<h3>\r\nHöhere Inflation in Südtirol<\/h3>Besonders ausgeprägt sei das Problem in der Provinz Bozen. Zwischen 2012 und 2025 habe die Inflationsrate dort etwa zehn Prozentpunkte über dem nationalen Durchschnitt gelegen. Dadurch sei die Kaufkraft der Rentnerinnen und Rentner zusätzlich unter Druck geraten.<BR \/><BR \/>Mit Blick auf das kommende Haushaltsgesetz äußert die Gewerkschaft zudem Besorgnis über mögliche Änderungen bei der anstehenden Rentenanpassung. Hohe Ausgaben für Strom, Lebensmittel und Gesundheit belasteten Rentner besonders stark, heißt es in der Mitteilung. Zudem würden Rentner bei gleichem Einkommen bereits mehr Steuern zahlen als Erwerbstätige.<h3>\r\nGewerkschaft fordert verlässliche Anpassung<\/h3>Die Rentnergewerkschaft LGR\/SPI fordert deshalb eine vollständige und dauerhafte Anpassung der Renten an die Inflation. Dafür brauche es klare Regeln, die langfristig gelten, sowie konkrete Maßnahmen zum Schutz der Kaufkraft.<BR \/><BR \/>„Die Renten sind kein Geldautomat für den Staat“, erklärt Ebner. Die Inflationsanpassung müsse wieder eine verlässliche Garantie sein und dürfe nicht von politischen Entscheidungen im Rahmen einzelner Haushaltsgesetze abhängen.