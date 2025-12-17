Im Unterschied zu heute hatten Politiker früher zumindest eine Idee, wenn nicht sogar einen Plan. Heute wird ein Vorschlag in den Ring geworfen und die Volksvertreter arbeiten sich daran ab. Im Hintergrund mischen dabei oft Partikularinteressen mit.<BR \/><BR \/>Genau daran krankt dieses System. Genau deshalb entziehen Bürger der Politik immer öfter das Vertrauen. Die Folge: Zu viele Volksvertreter verhalten sich im Landtag so, wie es nicht sein sollte oder dürfte. Das gilt für Mehrheit wie Opposition.<BR \/><BR \/>Die politische Gebärde ist oft unerträglich: Es geht um schnelle Sichtbarkeit, knackige Sager, patzige Antworten. Das beschädigt das Ansehen der Institution und schlussendlich des ganzen Landes. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:michael.fink@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">michael.fink@athesia.it<\/a><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/tag\/Kommentar" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Kommentare und Analysen finden Sie hier. <\/a><\/b>