Die Standpauke des Obmanns

Bezirksobleute stellen sich hinter Achammer

Streit in der SVP regt mittlerweile keinen mehr auf. Den Obmann aber in einem Medieninterview offiziell als überforderten Angsthasen zu bezeichnen, der alles aussitzt und sich vor der eigenen Basis fürchtet, ist selbst fürs Edelweiß starker Tobak. Geliefert hat ihn die Burggräfler SVP-Bezirksobfrau Rosmarie Pamer, erklärte Anhängerin des Landeshauptmanns und treue Gefolgsfrau der Meraner Politikerfamilie Zeller/Unterberger und – nicht zu vergessen – angehende Landtagskandidatin.Dass die Nerven in der SVP am Montag blank lagen, hat aber wohl nicht nur mit Pamer zu tun. Vielmehr sind ihre Aussagen nur die Kirsche auf der Sahnetorte in einer Dramaturgie, die Achammer als Weichei, der alles aussitzt und am besten ausgetauscht werden sollte, darstellt. Gestern ging der Obmann erstmals wirklich in Offensive.Bereits am Vormittag tagten die Bezirksobleute und stellten sich hinter Achammer. Stil und Inhalt von Pamers Aussagen werden zurückgewiesen. Die Entscheidung, die Herbstklausur der SVP erneut zu vertagen, sei mit deutlicher Mehrheit (6:7, dagegen nur Pamer) gefallen. Mehrheitsentscheidungen seien von allen zu akzeptieren. Pamer bedauere ihr Verhalten. Dem Obmann wird voller Rückhalt zugesagt.Der allerdings hat gestern wohl erstmals verstanden, dass er sich auch selbst wehren muss. „Pamers Aussagen sind der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte: Ich kann die Leute nicht mehr ertragen, die sich an der Partei abputzen, dabei aber weder die Partei noch ihre Funktionäre achten, in dem Fall den Obmann“, wetterte er in der Parteileitung. Seit dem Frühjahr werde die Partei mit „Hilfe externer Kräfte, welche die Partei am Boden sehen wollen, zwischen einer anständigen und einer unständigen SVP“ eingeteilt. Diese Polarisierung zwischen einer „guten und bösen SVP“, bei der Leute in eine Ecke gedrängt werden, müsse aufhören. Kritik sei intern anzubringen. „Wenn man mehr in Interviews liest, als in den Gremien hört, haben wir ein Problem.“Auch in Sachen Parteispenden 2018 lässt sich Achammer „nichts an den Hals hängen“. Auch nicht aus dem „Meraner Eck“. Bei den Spenden ging er leer aus. „Ich habe im August 2 Bürgschaften über je 100.000 Euro mit persönlicher Haftung gezeichnet, damit die Partei liquide bleibt“, so Achammer.Ob die Standpauke des Obmann nutzt, wird sich weisen. Ganz auf Pamer-Linie ist das Burggrafenamt jedenfalls nicht. „Wir haben den Obmann erst stark im Amt bestätigt. Wenn Leute meinen, er sei überfordert, hätten sie im September als Alternative aufstehen sollen“, sagt der Lananer Bürgermeister Harald Stauder. Kurzfristig sei es verlockend, sich über Kritik an anderen zu profilieren. „Das führt uns aber nicht aus der schwierigen Situation heraus.“