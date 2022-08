SVP-Ortsgruppen haben entschieden – hohe Wahlbeteiligung

Exakt 98,47 Prozent unter den Ortsgruppen beteiligten sich schlussendlich an der Abstimmung.„Das ist ein gewaltiges Lebenszeichen unserer Parteibasis. Über 2200 Ortsausschussmitglieder haben in den vergangenen 10 Tagen über die Kandidatinnen und Kandidatinnen diskutiert“, erklärte SVP-Obmann Philipp Achammer in einer ersten Reaktion gegenüber STOL.Die hohe Wahlbeteiligung sei „auch ein starker Auftrag für die heute Gewählten“, so Achammer.Insgesamt bewirbt sich die SVP um 5 Sitze im Senat und der Kammer. Während Meinhard Durnwalder und Renate Gebhard bereits feststanden kam es zu Duellen zwischen Julia Unterberger und Martin Ganner, zwischen Manfred Schullian und Lorenz Ebner sowie zwischen Dieter Steger und Albrecht Plangger.