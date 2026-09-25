Die Bauherren hatten große Schwierigkeiten bei der verwaltungstechnischen Ausführung, berichtet PNRR-Projektkoordinatorin Eva Manfredini. <BR \/><BR \/>Erstmals lenkt der Staat im Rahmen dieses Resilienz- und Wiederaufbauprojekts den Blick auf die ländliche Architektur, sagt Landeskonservatorin Karin Dalla Torre. Die PNRR-Beiträge des Staates sind mit den Landesbeiträgen kumulierbar. Für viele Bauherren war die Ausschreibung auch deshalb eine gute Möglichkeit, endlich den Stadel, die Mühle oder die Wasserwiere zu restaurieren. Doch die aufwändige Abwicklung hatte es in sich. „Alle Regionen berichteten von großen Problemen bei der verwaltungstechnischen Ausführung – es ist bürokratisch kompliziert“, erzählt Manfredini. Deshalb hätten sich auch in Südtirol Bauherren zurückgezogen. Und: Viele Besitzer von Bau- und Kunstdenkmälern haben wohl eingereicht, ohne sich große Gedanken zu machen, meint Manfredini. „Auch für uns war es ein Riesenaufwand – wir sind ein kleines Amt.“ <h3>\r\nBis November bleibt Zeit für zwei weitere Projekte<\/h3>Von den 162 eingereichten Projekten seien in Südtirol am Ende 46 zugelassen worden – plus sechs als Reserve. Von diesen werden aber nur maximal 28 bezuschusst. 26 Projekte sind bereits abgeschlossen. Bei zwei weiteren Projekten wurden die Arbeiten zwar beendet, aber bisher konnte das Verwaltungsverfahren nicht abgeschlossen werden. Es bleibt Zeit bis November. „Bis Ende Dezember muss das Land alles nach Rom geschickt und ausbezahlt haben“, so Manfredini.