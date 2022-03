Die Ukraine hofft nun auf China

Die Ukraine wolle die Kommunikation mit Peking verstärken und „sieht der Vermittlung Chinas zur Verwirklichung einer Feuerpause entgegen“, hieß es in der Mitteilung weiter.Chinas Außenminister „bedauerte den Ausbruch des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland“. China sei äußerst besorgt über das Leid der Zivilisten. „Wir haben immer den Respekt für die Souveränität und territoriale Integrität aller Länder befürwortet“, wurde Wang Yi weiter zitiert. China rufe die beiden Länder zu einer Lösung des Problems durch Verhandlungen auf und unterstütze alle „konstruktiven internationalen Bemühungen“, die einer politischen Lösung dienten.Chinas Außenminister bat seinen Amtskollegen auch, für die Sicherheit chinesischer Staatsbürger in der Ukraine zu sorgen. Er beschrieb sie als „Freunde des ukrainischen Volkes“. Die Evakuierung komme voran, sagte Wang Yi und dankte der ukrainischen Seite für die Unterstützung. China begrüße, dass ein Sonderzug für ausländische Bürger zur Verfügung gestellt worden sei.China demonstriert den Schulterschluss mit Russland gegen den Rivalen USA, steckt nach Ansicht von Beobachtern aber in einem Dilemma, weil es den Angriff auf die Ukraine schwerlich gutheißen kann. Es hat die Invasion aber bisher nicht verurteilt und lehnt auch Sanktionen ab. Im UN-Sicherheitsrat hat sich China bei der geplanten Verurteilung Russlands allerdings zumindest der Stimme enthalten.China scheint einerseits etwas auf Distanz zu Moskau zu gehen, übt andererseits aber scharfe Kritik an den USA und der Osterweiterung der Nato und betont auch immer wieder die Sicherheitsinteressen Russlands.

