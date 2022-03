„Die Ukraine wird niemals kapitulieren“

Die ukrainische First Lady Olena Selenska hat Forderungen nach Einrichtung einer Flugverbotszone über dem Land bekräftigt. „Schließt den Himmel, und auf der Erde werden wir es selbst schaffen“, schrieb Olena Selenska in einem offenen Brief, den das Präsidialamt in Kiew veröffentlichte.