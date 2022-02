UNO warnt: „Gefahr eines großen Konflikts“ – London spricht von Invasion

In einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen (UNO), dass „die Gefahr eines großen Konflikts“ in der Ukraine real sei und um jeden Preis verhindert werden müsse. Russlands Präsident Wladimir Putin hat in der Nacht auf Dienstag die Panzer in die Ukraine rollen lassen.