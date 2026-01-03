US-Kampfflugzeuge griffen in der Nacht auf Samstag Ziele in Venezuela an <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/trump-bestaetigt-angriff-in-venezuela-ausnahmezustand-ausgerufen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>, Elitesoldaten nahmen Maduro und dessen Frau fest und brachten beide außer Landes. Venezuelas Oppositionsführerin María Corina Machado sprach von einer „Stunde der Freiheit“ für ihr Land.<BR \/><BR \/>„Wir werden das Land so lange regieren, bis wir einen sicheren, ordentlichen und vernünftigen Übergang gewährleisten können“, sagte Trump am Samstag bei einer Pressekonferenz in seiner Privatresidenz Mar-a-Lago in Florida. <BR \/><BR \/>Der im Dezember mit dem Friedensnobelpreis geehrten venezolanischen Oppositionsführerin sprach er die Fähigkeit zur Führung ihres Landes ab: Sie habe nicht „die Unterstützung oder den Respekt“ für diese Aufgabe, sagte Trump.<h3>\r\nMaduro soll der Prozess gemacht werden<\/h3>Nach Angaben des US-Justizministeriums soll Maduro in New York wegen „Verschwörung zum Drogenterrorismus“ der Prozess gemacht werden. Er werde „den vollen Zorn der amerikanischen Justiz“ zu spüren bekommen, erklärte Justizministerin Pam Bondi.<BR \/><BR \/> Trump hatte Venezuela in den vergangenen Monaten immer wieder vorgeworfen, den Drogenschmuggel in die Vereinigten Staaten aktiv zu fördern und damit die Sicherheit der USA und ihrer Bürger zu gefährden.