Wahlen: Das Endergebnis – SVP verliert – Süd-Tiroler Freiheit stark

Wie von den Umfragen vorhergesagt, muss die SVP starke Verluste hinnehmen. Die Regierungspartei konnte insgesamt .... Prozent an Wählerstimmen und damit 13 Landtagsmandate erringen. Damit hat sie 2 Mandate verloren.Nun ist zu schauen, was SVP-Obmann Philipp Achammer und der amtierende Landeshauptmann Arno Kompatscher machen. Bei einem solch starken Verlust wird der Ruf nach Rücktritt wohl laut werden – auch aus der Partei selbst.Noch härter hat es den Regierungspartner Lega getroffen: Vor 5 Jahren noch stärkste italienische Partei in Südtirol konnte die Lega nur mehr ein Mandat erreichen.Überraschend stark abgeschnitten hat die Süd-Tiroler Freiheit. War die Bewegung in den Umfragen bei 2 bis 3 Mandaten gelegen, hat sie nun 4 Mandate im Landtag erreicht.Schlechter abgeschnitten als prognostiziert haben hingegen die Grünen. Man rechnete mit 4 bis 5 Mandaten. Doch daraus wurde nichts. Die Grünen bleiben im Landtag mit 3 Mandaten.Hat das Team K bei den Landtagswahlen 2018 noch 6 Mandate erringen können, kam die Bewegung um Paul Köllensperger und Maria Elisabeth Rieder diese Mal auf 4 Mandate.Die Freiheitlichen tun sich in Südtirol seit Jahren schwer an Boden zu gewinnen – so auch dieses Mal. Über die aktuellen 2 Mandate kam die Bewegung rund um Andreas Leiter Reber auch bei dieser Wahl nicht hinaus.Mit Spannung hat man das Abschneiden von Thomas Widmann und seiner Liste erwartet – hat er sich doch nach einem Veto von Arno Kompatscher von der SVP abgespaltet und eine eigene Liste gegründet. Doch auch Widmann blieb unter den Erwartungen – auch unter seinen eigenen. Er erhielt ein Mandat und wird selbst in den Landtag einziehen.Auch Jürgen Wirth Anderlan konnte 2 Mandate erreichen – und damit wohl das, was er sich selbst erwartet hat.Vom Meloni-Bonus auf römischer Ebene konnte Fratelli d'Italia profitieren. Die Partei rund um Marco Galateo konnte 2 Mandate erreichen und löst damit die Lega als stärkte italienische Partei ab.Jeweils ein Mandat konnten dieerreichen,und