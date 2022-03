Die Wahlkampfspenden von Heinz Peter Hager

Heinz Peter Hager - Foto: © Matteo Groppo

Seit 2003 spende er regelmäßig für die SVP, so Hager am Dienstag. „Südtirol braucht stabile Verhältnisse.“ Beim letzten Wahlkampf im Jahr 2018 habe er 35.675 Euro gespendet. Diese relativ kleine Summe ergebe sich daraus, weil er bei Unternehmen, an denen er nur zu 10 oder 20 Prozent beteiligt sei, auch nur diesen Anteil an Spenden berechnet habe.Hager selbst hat aber auch im Spendensammler-Komitee der SVP gesessen, dessen Koordinator SVP-Vizeobmann Karl Zeller war.Die SVP-Ortsobfrau von Bozen Dorf, Paula Aspmair, forderte daher am Montag: „Wenn man schon aufräumt, dann bitte aber alles.“ Auf derselben Pressekonferenz fordert Hager SVP-Obmann Philipp Achammer zum Rücktritt auf. Dieser reagiert scharf auf die Vorwürfe: „Wie kommt der Benko-Vertreter in Südtirol dazu, den Rücktritt des SVP-Obmannes zu fordern? Das zeugt höchstens vom Naheverhältnis, das Herr Hager immer zur Politik haben wollte und das ich stets abgelehnt habe“, so Achammer in einer Stellungnahme.Hager hat bei besagter Pressekonferenz zudem behauptet, dass die Familie Rizzolli in der Spenderliste für den Landtagswahlkampf der SVP 2018 nicht aufscheine, allerdings auch eine Spende geleistet habe. „Diese Behauptung ist falsch“, betont Thomas Rizzolli in einer Aussendung.„Wahr ist, dass weder Herr Thomas Rizzolli noch eine seiner Firmen oder eines seiner Familienmitglieder anlässlich des Landtagswahlkampfes 2018 eine Spende an die SVP oder an einzelne Kandidaten geleistet haben.“ Wieder einmal verbreite Heinz Peter Hager Lügen, „um von sich selbst und von seinem Nahverhältnis zu gewissen SVP-Politikern abzulenken“, so Rizzolli.Alle Berichte zur Abhör-Affäre und zur Spenden-Affäre lesen Sie hier.