Seit 2003 spende er regelmäßig für die SVP, sagte Hager am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz. „Südtirol braucht stabile Verhältnisse.“ Hager selbst hat aber nicht nur gespendet, er hat auch im Spendensammler-Komitee der SVP gesessen, dessen Koordinator SVP-Vizeobmann Karl Zeller war.Lesen Sie hier die Spenderliste der SVP bei den Landtagswahlen 2018 nach Interessengruppen:Dass Hager als Mitglied des Spendensammler-Komitees Einblick in Parteiinterna hatte, stößt vielen Mitgliedern sauer auf. So forderte etwas die SVP-Ortsobfrau von Bozen Dorf, Paula Aspmair: „Wenn man schon aufräumt, dann bitte aber alles.“ Alle Berichte zur Abhör-Affäre und zur Spenden-Affäre lesen Sie hier.