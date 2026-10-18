Nach fast elf Monaten Trennung haben die drei Kinder der sogenannten „Waldfamilie“ aus der Region Abruzzen erstmals wieder gemeinsam mit ihren Eltern eine Nacht außerhalb der betreuten Einrichtung in Vasto verbracht, in der sie seit dem vergangenen November leben. Die drei Geschwister im Alter von neun und sieben Jahren kehrten am Wochenende vorübergehend zu ihren Eltern Nathan Trevallion und Catherine Birmingham nach Palmoli zurück.<BR \/><BR \/>Die Kinder seien ihren Eltern voller Freude in die Arme gesprungen, berichtete ihr Anwalt Simone Pillon. „Es ist der schönste Tag seit einem Jahr“, sagte der Vater nach Angaben seines Anwalts. Die Eltern holten ihre Kinder am Samstag mit dem Auto aus einer betreuten Einrichtung in Vasto ab. Gemeinsam fuhren sie zu ihrem früheren Zuhause, einem abgelegenen Anwesen im Wald, wo die Kinder ihre Tiere wiedersehen und Zeit mit der Familie verbringen konnten. Anschließend übernachteten sie in einer von der Gemeinde Palmoli zur Verfügung gestellten Unterkunft.<BR \/><BR \/> Am Sonntag dürfen die Kinder bis etwa 18 Uhr bei ihren Eltern bleiben und müssen danach in die Einrichtung zurückkehren. Die Gemeinde hatte Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um die Privatsphäre der Familie zu schützen und unbefugten Zutritt zu verhindern.<BR \/><BR \/>Die Rückkehr ist Teil eines schrittweisen Wiederannäherungsprozesses. <BR \/>Das Jugendgericht in L'Aquila hatte den Eltern am 20. November 2025 die elterliche Verantwortung vorläufig entzogen und die drei Kinder in einer betreuten Einrichtung untergebracht. Die Verteidigung hatte gegen Teile der Entscheidung Beschwerde eingelegt. Am 3. November soll sich das Berufungsgericht in L'Aquila mit dem Fall befassen. <BR \/><BR \/>Schriftsätze können noch bis zum 30. Oktober eingereicht werden. <BR \/>Anwalt Pillon hofft auf eine baldige dauerhafte Rückkehr der Kinder zu ihren Eltern. Er kritisierte einzelne Aspekte der gerichtlichen Entscheidung und verwies unter anderem auf Fragen zur medizinischen Begutachtung, zum Gesundheitszustand der Kinder und zur häuslichen Beschulung.<BR \/><BR \/>Zu den Streitpunkten gehört die bisherige häusliche Beschulung der Kinder. Nach Angaben des Anwalts wollen die Eltern die gerichtliche Anordnung zur Anmeldung an einer öffentlichen Schule befolgen. <BR \/>Zugleich wollen sie vor Gericht weiterhin erreichen, dass die Kinder künftig wieder zu Hause unterrichtet werden dürfen. Die Geschwister kämen in der Schule gut zurecht und sprächen Italienisch, sagte Pillon. Sie seien inzwischen zweisprachig.<BR \/><BR \/>Auch die Wohnverhältnisse spielen für eine mögliche dauerhafte Rückkehr der Kinder zu den Eltern eine Rolle. An dem früheren Wohnhaus im Wald sollen Verbesserungen vorgenommen werden, damit es den gerichtlichen Anforderungen entspricht. Bis dahin stellt die Gemeinde der Familie eine andere Unterkunft zur Verfügung. <BR \/><BR \/>Für Mittwoch, den 21. Oktober, ist nach Angaben des Anwalts ein Treffen der Eltern mit der stellvertretenden Arbeits- und Sozialministerin Maria Teresa Bellucci in Palmoli geplant. Zuvor soll die Politikerin mit Vertretern der Sozialdienste und Fachleuten der Kinder- und Jugendpsychiatrie sprechen. Pillon dankte den örtlichen Behörden für ihre Unterstützung und den Journalisten dafür, dass sie die Privatsphäre der Familie respektiert hätten. Die Verteidigung hoffe, dass die nächsten gerichtlichen Schritte zu einer einvernehmlichen und tragfähigen Lösung führen.