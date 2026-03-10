„Wir stellen mit den Geldmitteln sicher, dass weiterhin strategische Investitionen getätigt werden können, mit denen Südtirol sich nachhaltig und zukunftsgerichtet weiterentwickeln kann“, sagt Achammer.<BR \/><BR \/>Die Inhouse-Gesellschaft Euregio Plus SRG verfolgt mehrere Tätigkeiten. Diese dienen der Aufwertung öffentlicher Immobilien (beispielsweise im Zusammenhang mit den Militärarealen, die in Landesbesitz übergehen), die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele (unter anderem über Photovoltaik-Fonds „Euregio+ Energy Südtirol Alto Adige“), die Verwaltung und Stärkung des „Wert-Fonds Alto Adige\/Südtirol“ sowie der Unterstützung der Landesverwaltung bei der Aufwertung des öffentlichen Vermögens und bei Projekten der privat-öffentlichen Partnerschaften.