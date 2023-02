Das sind die 4 Kandidaten des Bauernbundes – Vallazza nicht darunter

40.000 Mitglieder des Südtiroler Bauernbundes und der bäuerlichen Organisationen – Südtiroler Bäuerinnenorganisation, Südtiroler Bauernjugend und Seniorenvereinigung im SBB – konnten per Brief und online abstimmen, welche 4 Kandidaten der Bauernbund bei den nächsten Landtagswahlen unterstützen wird.Beim Landesbauernrat am Freitagmorgen wurden die Ergebnisse der Basiswahl bekanntgegeben: Franz Locher hat die Konkurrenz weit hinter sich gelassen, Maria Hochgruber Kuenzer, Josef Noggler und Luis Walcher folgen dahinter.Insgesamt hatten sich mit Maria Hochgruber Kuenzer, Sepp Noggler, Manfred Vallazza, Franz Locher, Luis Walcher, Manfred Mayr und Thomas Zössmayr 7 Bewerber der Wahl gestellt.