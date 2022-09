Diese Kandidaten treten in Südtirol um einen Sitz im Parlament an

47 Kandidaten kämpfen am Sonntag in Südtirol in 5 Ein-Personen-Wahlkreisen (2 Kammer, 3 Senat) um ein Ticket nach Rom. Gewählt ist, wer auch nur eine Stimme mehr hat als der Zweitplatzierte.42 Bewerber aus der gesamten Region Trentino-Südtirol nehmen am Wettstreit um 3 weitere Sitze für die Kammer teil. Sie werden auf regionaler Ebene an den Listenführer der 3 meistgewählten Parteien vergeben. Die besten Chancen auf diese Sitze haben SVP, PD, Lega und Fratelli D'Italia. Beim regionalen Verhältnisrecht kann jede Partei neben dem Listenführer 2 weitere Kandidaten aufstellen.Die Listenführer in der Kammer stammen fast alle aus dem Trentino. Aus Südtirol kommen nur Dieter Steger (SVP), Renate Holzeisen (Vita) und Roberta Rigamonti für das Bündnis (Grüne, Sinistra Italiana, Europa Verde).Bei Mitte-Rechts setzen die Lega mit Parlamentarier Diego Binelli und Fratelli D'Italia mit der Regionalratsabgeordneten Alessia Ambrosi auf bekannte Gesichter. Aus den Marken ist die Bewerberin von Forza Italia: Valentina Vezzali, Ex-Olympiasiegerin im Florett und Staatssekretärin für Sport. Antonella Biancofiore aus Bozen ist Listenführerin für „Noi moderati“/„Coraggio“.Deren kleine und bekanntere Schwester Michaela Biancofiore liefert sich fürs Mitte-Rechtsbündnis im Senatswahlkreis Rovereto ein Duell gegen Senatorin Donatella Conzatti vom Mitte-Links-Bündnis. Biancofiore sitzt seit 2006 für Forza Italia im Parlament, wurde 2018 für FI in der Emilia Romagna gewählt, schloss sich aber 2021 der Bewegung „Coraggio Italia“ an. Von der Lega zu „Coraggio“ ist Tiziana Piccolo, die Parlamentarierin aus Auer, gewechselt. Sie tritt diesmal in Vicenza an und soll passable Chancen haben.Im großen Wahlkreis Vicenza und kurioserweise nicht in Südtirol geht auch Rechtsaußen Alessandro Urzì ins Rennen. Nach 25 Jahren im Landtag sagt man dem Südtiroler Koordinator von Fratelli D’Italia im Veneto ein nahezu sicheres Mandat nach.Was die Ein-Personen-Wahlkreise betrifft, so kommt es im Senatswahlkreis Unterland zum Dreikampf zwischen dem Bürgermeister von Kurtinig, Manfred Mayr (SVP), Luigi Spagnolli (Mitte-Links) und Ex-Lega-Koordinator Maurizio Bosatra.Im Senatswahlkreis West dürfte Julia Unterberger (SVP) leichtes Spiel haben. Meinhard Durnwalder (SVP) hat im Wahlkreis Ost mit Ulli Mair (Freiheitliche), Hans Heiss (Grüne) und Markus Falk (5 Sterne) ziemlich Konkurrenz, doch splitten sich deren Stimmen wohl auf.Im Ein-Personen-Wahlkreis Nord für die Kammer dürfte Franz Ploner (Team K) Renate Gebhard (SVP) einige, aber kaum entscheidende Stimmen abjagen. Als Favorit geht Manfred Schullian (SVP) im Kammerwahlkreis Süd ins Rennen. Neben Elide Mussner (Grüne, PD, Team K) trifft er dort u.a. auf Ex-Caritas-Direktor Mauro Randi und den Bozner Journalisten Hannes Schick (Italexit).