<h3>\r\nPreis für Diesel könnte wieder steigen<\/h3>Ab dem heutigen Montag gilt beim Diesel eine wichtige Änderung: Der bisherige Nachlass bei der Verbrauchsteuer von 6,1 Cent pro Liter fällt weg. An seine Stelle tritt der sogenannte Mechanismus der „mobilen Verbrauchsteuern“. Für Autofahrer könnte das zunächst vor allem eines bedeuten: Der Preis für Diesel könnte wieder steigen. Darauf weisen die italienischen Verbraucherschutzverbände hin. <h3>\r\nPreisnachlässe und sogenannte Price Caps<\/h3>Gleichzeitig hat sich die Situation an den Tankstellen zuletzt allerdings anders entwickelt als erwartet. Preisnachlässe und sogenannte Price Caps, die von den Mineralölkonzernen eingeführt wurden, etwas von ENI oder IP, haben in der vergangenen Woche für deutlich niedrigere Preise gesorgt.<BR \/><BR \/>Nach Berechnungen der Verbraucherschützer sank der durchschnittliche Benzinpreis im normalen Tankstellennetz innerhalb von nur sieben Tagen um 11 Cent je Liter. Bei einer Tankfüllung entspricht das einer Ersparnis von rund 5,50 Euro. Beim Diesel fiel der Rückgang sogar noch stärker aus.<h3>\r\nEnorme Belastungen für Autofahrer<\/h3>Doch trotz der jüngsten Entspannung bleiben die Belastungen für Autofahrer enorm. Die höheren Kraftstoffpreise haben in den vergangenen Monaten bereits tiefe Spuren in den Haushaltsbudgets hinterlassen.<BR \/>Die Teuerung beim Tanken soll Autofahrer in Italien einer Erhebung zufolge allein innerhalb von sechs Monaten mehr als 4,7 Milliarden Euro an zusätzlichen Ausgaben gekostet haben. Besonders stark schlug die Entwicklung im Juli und August zu Buche.<BR \/><BR \/>Und auch die Gesamtsumme, die Autofahrer in diesem Zeitraum für Benzin und Diesel ausgegeben haben, ist beträchtlich: Zwischen März und August 2026 wurden auf Italiens Straßen und Autobahnen rund 30 Milliarden Euro für Kraftstoffe ausgegeben.