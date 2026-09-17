Autofahrer können zunächst weiter auf eine Entlastung beim Dieselpreis setzen. Die italienische Regierung verlängert den Tankrabatt, reduziert ihn allerdings Schritt für Schritt.<BR \/><BR \/>Der bisherige Nachlass von 17 Cent pro Liter läuft am heutigen Donnerstag aus. Danach gelten neue, niedrigere Sätze.<BR \/><BR \/>Vom 18. bis zum 25. September beträgt die Entlastung einschließlich des Mehrwertsteuereffekts noch 12,2 Cent pro Liter. Ab 26. September wird erneut gekürzt: Bis zum 5. Oktober sind es dann nur noch 6,1 Cent pro Liter.<h3>\r\nWas passiert danach?<\/h3>Nach dem 5. Oktober soll wieder der Mechanismus der sogenannten mobilen Verbrauchsteuern greifen. Dabei werden zusätzliche Staatseinnahmen aus hohen Energiepreisen dafür eingesetzt, die Belastung an der Zapfsäule abzufedern.