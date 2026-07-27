Wie Finanzminister Giancarlo Giorgetti am Montag nach der Kabinettssitzung mitteilte, wird Diesel ab Mitternacht um insgesamt 17 Cent je Liter billiger. <BR \/><BR \/>Die Kosten des Eingriffs bezifferte Giorgetti auf rund 125 Millionen Euro. Bereits am 4. August will die Regierung erneut über die Entwicklung der Kraftstoffpreise beraten und über ein mögliches weiteres Vorgehen entscheiden. <h3>\r\nDurch variable Verbrauchsteuern finanziert<\/h3>Finanziert wird die Steuersenkung unter anderem durch das System der variablen Verbrauchsteuern, Kartellstrafen sowie Mittel aus dem Fonds für strukturpolitische Maßnahmen. <BR \/><BR \/>Eine zwischenzeitlich diskutierte Erhöhung der Tabaksteuer zur Finanzierung des Dieselrabatts wurde nicht umgesetzt.