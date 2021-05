Diesen Donnerstag schon Impfung für Über-40-Jährige? Entscheidung fällt morgen

Landesrat Thomas Widmann: Wir müssen jede Woche bewerten, wie viel Impfstoff wir bekommen, wie viele Impfslots frei sind, und das im Gleichgewicht halten: Jemand, der sich anmeldet, soll nicht erst in 17 Wochen an der Reihe sein, sondern in einer oder 2. Darauf tarieren wir unsere Planung. Momentan bekommen wir für 2 bzw. 3 Wochen knapp über 21.000 Impfstoff-Dosen, danach werden es 31.000 sein. Bei den Über-50-Jährigen haben sich sehr viele sehr schnell angemeldet – anders als dies manche Medien dargestellt haben. Wir hatten innerhalb weniger Stunden 7000 Anmeldungen, innerhalb von 2 Tagen 15.000. Inzwischen sind 28.000 aus dieser Gruppe geimpft, 15.000 Angemeldete sind in der Warteschleife. Insgesamt noch einmal 4750 hatten innerhalb der vergangenen 3 Monate Covid-19 und sind bereits genesen: Das sind knapp 50.000 von den 61.000 der Gruppe. Die 50- bis 60-Jährigen sind jene, die sich am schnellsten und dynamischsten zum Impfen gemeldet haben.Widmann: Morgen werden wir entscheiden, ob wir diesen Donnerstag oder nächste Woche Donnerstag für die 40- bis 50-Jährigen öffnen.Widmann: Genau.Widmann: Diese Woche gibt es noch eine Reihe von Sitzungen – eine mit dem Minister, eine Staat-Regionen-Konferenz, eine mit Kommissar Francesco Figliuolo – wo wir überall Druck machen wollen, dass der Staat endlich die Protokolle klärt, wie mit den Impfstoffen, vor allem AstraZeneca und Johnson&Johnson, weiterzugehen ist. Es ist schade, dass es in Europa in dieser Frage keine einheitliche Regelung gibt: Die einen impfen das eine nur dieser Altersgruppe, andere nur jener… Dadurch entsteht Verunsicherung in der Bevölkerung. Wir brauchen Klarheit von den zuständigen Stellen.

