Diesen Vorteil haben Schüler, die sich freiwillig testen lassen

In der ersten Schulwoche wurden in Südtirol 31 Infektionen festgestellt; 25 weitere sind in Abklärung. „Leicht genug, denn meist waren es symptomatische Fälle. Wichtig ist aber, asymptomatische heraus zu fischen“, so Dr. Patrick Franzoni. Ziel sei es, bis Ende der Woche alle Klassen ein Mal zu testen. An vielen Schulen zeichnet sich aber eine maue Beteiligung ab.