Dieser Hund ist der neue Held der USA

Der Hund habe bei dem Einsatz gegen den Chef der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, so einen „tollen Job“ gemacht, erklärte US-Präsident Donald Trump am Montag über Twitter. Der Name des Tieres werde aber weiterhin geheim gehalten, schrieb der US-Präsident weiter.





Der Hund war nach Trumps Angaben bei dem Einsatz vom Wochenende verletzt worden, als er Baghdadi verfolgte und sich jener selbst in die Luft sprengte. US-Soldaten bargen das verletzte Tier.Trump hatte am Sonntag verkündet, dass Baghdadi bei einem Einsatz von US-Spezialkräften in Nordwest-Syrien von Hunden verfolgt in einen Tunnel unter seinem Gehöft geflüchtet sei und dort eine Sprengstoffweste gezündet habe. Er und 3 seiner Kinder seien infolge der Explosion ums Leben gekommen.

