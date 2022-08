„Mit Entscheidung über Kandidatur endlich für Ruhe sorgen“

Harald Stauder - Foto: © fm

Martin Ganner - Foto: © OLVER OPPITZ PHOTOGRAPHY

Die SVP befindet sich seit einem Jahr in der Geiselhaft der Landeshauptmannfrage: Jedes knifflige Thema oder jetzt die interne Konkurrenz für Julia Unterberger und Manfred Schullian wird als Stellvertreterkrieg auf Landesebene hochgespielt. „Um Ruhe in die Partei zu bringen, hätte der Landeshauptmann längst sagen sollen, ob er wieder kandidiert. Das permanente Herumlavieren schadet der Partei“, sagt der Bürgermeister von Lana, Harald Stauder.Harald Stauder war 2018 der Herausforderer von Julia Unterberger im Senatswahlkreis Meran/Vinschgau. Die Vorwahl war damals eine Farce: Ob Sieg oder Niederlage, bereits im Vorfeld stand fest, dass die Kandidatin auf jeden Fall Unterberger heißen muss, um die gesetzliche Frauenquote zu erfüllen.Auch diesmal hatte Stauder sein Interesse an einer Kandidatur für den Senat öffentlich bekundet. „Mir wurde aber von der Bezirksobfrau beschieden, dass wir über unseren Wahlkreis die Frauenquote garantieren müssen“, so Stauder. Nachträglich stellte sich die Information als falsch heraus, doch da hatte er seine Kandidatur bereits zurückgezogen. „Ich gehe beim besten Willen nicht als Frau durch.“Eben weil diesmal die Frauenquote nötigenfalls übers Unterland gesichert wird, spricht Stauder von einem offenen Rennen zwischen Senatorin Julia Unterberger und Ex-Bezirksobmann Martin Ganner. „Die Ortsgruppen schätzen die Auswahl.“Sauer stößt ihm allerdings auf, dass die Entscheidung zwischen Unterberger und Ganner als Frage für oder gegen den Landeshauptmann dargestellt wird. „Wenn man möchte, dass Ruhe in Bezirke und Ortsgruppen einkehrt und nicht jeder gesunde Wettbewerb in Richtung Machtkampf und Stellvertreterkrieg auf Landesebene interpretiert wird, hätte der Landeshauptmann schon längst sagen sollen, ob er wieder antritt oder nicht. Das permanente Herumlavieren schadet der Partei, deren Ansehen eh schon ramponiert ist“, so Stauder.Der SVP-Landwirtschaftsausschuss des Burggrafenamtes weist indes Berichte und Aussagen von Julia Unterberger, wonach Martin Ganners Kandidatur das Ziel habe, den Landeshauptmann zu schwächen, zurück. „Wir stehen hinter dem Landeshauptmann, haben aber Ganner nominiert, weil sich viele Mitglieder aller Parteizweige mit seiner politischen Richtung besser identifizieren können als mit jener von Unterberger“, heißt es in einer Aussendung.Die Benennung von Martin Ganner als Alternativkandidat gegen die amtierende Senatorin Julia Unterberger habe inhaltlich-themenbezogene Gründe, so der Bezirkslandwirtschaftsausschuss in der Aussendung. Zudem stehe die Absicht dahinter, den Ortsgruppen innerhalb des Senatswahlsprengels eine Auswahl zwischen Kandidaten zu ermöglichen.„Wir sind der Meinung, dass der interne Wettbewerb zwischen 2 Persönlichkeiten, welche unterschiedliche Themenbereiche als ihre Schwerpunkte erklärt haben, für die Südtiroler Volkspartei nur von Nutzen sein kann“, so der Landwirtschaftsausschuss.Weder die Mitglieder des Bezirkslandwirtschaftsausschusses noch Martin Ganner hätten die Eigenschaften, als „Marionetten“ in einem Machtspiel auf Landesebene bezeichnet zu werden.Ganner habe als Burggräfler SVP-Bezirksobmann über Jahre bewiesen, gegenüber dem Landeshauptmann immer eine konstruktive Handlungsweise zu haben. „Es besteht somit kein uns bekannter Grund, warum der Landeshauptmann auch mit einem eventuellen Senator Ganner nicht eine gute Zusammenarbeit im Interesse Südtirols haben sollte“, betonen die Burggräfler Bauernvertreter.Abschließend stellt sich der Landwirtschaftsausschuss „aus Überzeugung hinter die Person des Landeshauptmannes“. Berichte und Aussagen über einen Machtkampf gegen Arno Kompatscher seien „an den Haaren herbeigezogen und offensichtlich zweckgerichtet mit Meraner Ursprung“.