„Gerade im Unterland und Überetsch sehen wir, wie wichtig gute Verbindungen zwischen den einzelnen Gemeinden sind. Wir hören genau hin, wo die Menschen Verbesserungen brauchen, und arbeiten gemeinsam mit den Gemeinden und unseren Fachleuten an konkreten Lösungen. Mit der direkten Verbindung von Auer zum Kalterer See und dem neuen Stundentakt für Altrei, Truden und Montan setzen wir wichtige Schritte um, die den Alltag vieler Menschen erleichtern“, betont Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.<h3>\r\nStundentakt für Altrei, Truden und Montan<\/h3>Auch bei der Linie 144 gibt es eine Verbesserung. Die bisher im Zweistundentakt angebotene Verbindung zwischen Altrei, Truden, Montan und dem Unterland wird auf einen Stundentakt verdichtet.<BR \/><BR \/>Die Busse verkehren künftig abwechselnd mit Start- beziehungsweise Endpunkt in Neumarkt und Auer. Dadurch erhalten die drei Gemeinden häufigere Verbindungen zu den Verkehrsknotenpunkten im Unterland.<BR \/><BR \/>V<h3>\r\non Auer direkt zum Kalterer See und zur Mendelbahn<\/h3>Eine Neuerung betrifft die Buslinie 138. Der bisherige Seebus zwischen Kaltern und dem Kalterer See wird künftig bis nach Auer verlängert.<BR \/><BR \/>Damit entsteht eine direkte Busverbindung von Auer zum Kalterer See und weiter nach Kaltern mit Anschluss an die Mendelbahn. Fahrgäste können diese Ziele künftig ohne Umsteigen erreichen.<BR \/><BR \/>Mit der neuen Verbindung ist der Kalterer See künftig besser mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.<h3>\r\nWeitere Anpassungen im Unterland<\/h3>Mit dem Fahrplanwechsel treten auch auf weiteren Linien Änderungen in Kraft. Auf der Linie 125 zwischen Neumarkt, Kurtatsch und Fennberg werden im Frühjahr und Herbst zusätzliche Fahrten angeboten.<BR \/><BR \/>Die Linie 128 zwischen Auer und der Laimburg verkehrt künftig auch an Sonn- und Feiertagen. An Samstagen wird die Zahl der Fahrten hingegen reduziert.<BR \/><BR \/>Auf der Linie 130 zwischen Kaltern, Tramin und Neumarkt beziehungsweise Kurtatsch entfallen die bisherigen Fahrten in die Gewerbezone Kurtatsch da auch nach zwei Jahren kaum bis gar nicht genutzt<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/#\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die vollständigen Fahrpläne und aktuellen Abfahrtszeiten sind über die Fahrplanauskunft von südtirolmobil abrufbar.<\/a>